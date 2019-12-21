Solskjaer: Ocakta Haaland'la temasımız olmayacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın menajerlik görevini yürüten Ole Gunnar Solskjaer verdiği röportajda takımın transfer gündemine dair konuştu.

Şu an hiçbir oyuncuyla temasları olmadığını belirten Ole Gunnar Solskjaer, "Biz her zaman yeni oyuncular arıyoruz ama Ocak ayına kadar kimseyle bir temasımız olmayacak. Haaland da buna dahil. Sonrasında temaslarımız olabilir." açıklamasını yaptı.

Norveçli menajer, "Bir menajer olarak her zaman bir şeyler yapabileceğinizi umuyorsunuz ama transfer konusu böyle bir şey değil. Doğru oyuncu, doğru yaş olmalı. Ayrıca bu kadroya ve değerlere de uyum sağlaması gerekiyor. Biz de bunun için uğraşıyoruz ve oyuncu arıyoruz." diyerek devam etti.

"ŞU ANKİ KADRODAN KİMSE GİTMEYECEK"

Takımdan kimsenin ayrılmayacağını belirten Solskjaer, "Her zaman takımdan birileri gidebilir ama şu anki kadrodan kimsenin gitmeyeceğini söyleyebilirim. Bu %99.9 ama oyuncularımızla ilgilenen takımlar her zaman oluyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Manchester United, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 17 maçta 6 galibiyet alarak 25 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.