Solskjaer'den Van Persie'ye sert eleştiri

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Van Persie'nin sözlerini sert yanıt vererek, "Robin beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. O muhtemelen benim yönetim şeklimi eleştirecek hakka sahip değil. Ben değişmeyeceğim; bu kesin!" ifadelerini kullandı.



Sert sözlerine devam eden Solskjaer, "Van Persie benden sonra United'da 20 numaralı formamı alan isimdi ve muhtemelen bundan daha fazlasını da benden alamaz" sözlerini sarf etti. 46 yaşındaki isim sözlerini "Ben ilkel insan değilim" ifadeleriyle noktaladı.

VAN PERSIE SOLSKJAER İÇİN NE DEMİŞTİ

United'ın Arsenal'e mağlup olduğu maçın ardından Van Persie'nin Solskjaer'e eleştirisi şu şekilde olmuştu:



"Böyle bir maçtan sonra gülümsediğini görmek ilginç. Açıkçası gülümseme zamanı değil. United şu ana kadar tutarsız bir performans sergiliyor. 8 galibiyeti ve 6 mağlubiyeti var. Oyuncular kötü oynadıkları zaman cezalandırılacaklarını bilmeliler. Antrenörlerin oyunun planının yanında biraz da korkutucu olmaları gerekiyor. Eğer koşmazsan ya da performansını yükseltmezsen bir sonraki oyunda sahada olmayacağını bilmelisin."



