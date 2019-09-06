Somali 35 yıl sonra maç kazandı

FIFA dünya sıralamasının 202. basamağındaki Somali, güvenlik sorunları nedeniyle Cibuti’de oynadığı eleme maçında Zimbabve’yi yenerek yıllardır galibiyet göremeyen Somalileri sevince boğdu.
1984'TEN SONRA GELEN GALİBİYET
Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, "Okyanus Yıldızları" olarak anılan milli takımın oyuncularını tebrik ederek, "Zaferiniz olağanüstü." ifadesini kullandı.
Somali son olarak 1984’te Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Kenya'yı yenmeyi başarmıştı.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na, Afrika kıtasından 5 takım katılacak.