Son 13 yılın en kötü Beşiktaş'ı

Süper Lig'in 15. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Akdeniz deplasmanında 2 puan bıraktı. Sezona iyi başlayamayan ve istediği ivmeyi yakalayamayan siyah beyazlılar, bu sonuçla haftayı 25 puanla kapattı.

15 maçın 4’ünde berabere kalan, 4’ünde de mağlup olan, 7 maçta galip gelen Beşiktaş, bu periyotta 20 puan kaybetti. Siyah beyazlılar bu tablo ile en son 13 sezon önce karşılaşmış, 2006-2007 sezonunda da 15. haftayı 25 puanla noktalamıştı.

Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki 4. sezonunda, en az puan topladığı dönemi yaşıyor. Güneş’in ilk sezonunda 35, 2. sezonunda 32 puan kazanan siyah beyazlılar, geçen sezonun 15. haftasında hanesine 27 puan yazdırmıştı.