Son 16'dan itibaren Devler Ligi'ne VAR geliyor

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ülkemizde sık sık tartışılırken, UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren bu sistemi kullanma kararı aldı.

Daha önce gelecek sezon VAR'ı kullanma kararı alan UEFA, önemli hakem hatalarının ardından fikir değiştirdi. Avrupa'nın önde gelen liglerinde ve FIFA'nın Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullandığı VAR'ın önümüzdeki aydan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

VAR UYGULAMASI ERKENE ÇEKİLDİ

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, VAR'ın son 16 turunda itibaren devrede olacağı belirtildi. VAR, ayrıca, bu sezonki UEFA Avrupa Ligi finalinde ve 2019 Uluslar Ligi finallerinde de kullanılacak. UEFA, Dünya futbolunda hakem hatalarını azaltacak VAR sistemini kullanacak son büyük kıta organizatörü olacak.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin geçen ay Brüksel'de düzenlenen UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ortak toplantısında UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti'nin VAR'ın uygulanması konusunda çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Bundesliga, La Liga ve Seri A'da kullanılan VAR'ı İngiltere Premier Ligi ekipleri de gelecek sezon kullanma karara almıştı