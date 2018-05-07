Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

Süper Lig'de kıyasıya zirve yarışı devam ediyor. Son 2 haftaya girilirken lider Galatasaray'a şampiyon olmak için 4 puan yetiyor. Bugün Beşiktaş, Kayserispor'u yenerse matematiksel olarak hem şampiyonluk hem de Şampiyon Ligi'ne katılma şansını sürdürecek.

İKİLİ AVERAJ HESABI NASIL OLACAK?

Süper Lig'de kurallar gereği ligi aynı puanda bitiren takımların kendi aralarında oynadıkları maçlara bakılıyor.

*Öncelikle ligi aynı puanda bitiren iki takımın kendi aralarında oynadığı maçlara bakılacak ve fazla puan toplayan takım üstte yer alacak. (Örnek olarak, Başakşehir, Beşiktaş'ı 1 maçta yendi, 1 maçta berabere kaldı. İki takım arasındaki maçlarda Başakşehir 4, Beşiktaş 1 puan aldığı için Başakşehir üstün.)

*İki takım arasında puan eşitliği varsa fazla gol atan takım üstte yer alacak. (Örnek olarak, Başakşehir, Galatasaray'ı 1 maçta yendi 1 maçta yenildi. İki takım da 3 puan aldı. Burada devreye atılan goller giriyor, Başakşehir, Galatasaray'ı 5-1 yendi, 2-0 yenildi. Toplamda Başakşehir 5, Galatasaray 3 gol attı, Başakşehir üstün.)

**Gol averajında en önemli husus ise deplasman golü kuralı burada geçerli değil. Yani iki maçta iki takımın attığı gol sayısı eşitse, deplasmanda daha fazla gol atan takım diğerine üstün sayılmaz.

* İki takım arasındaki puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, önce ligdeki genel gol averajına bakılacak, burada da eşitlik varsa ligde fazla gol atan takım rakibine üstünlük kuracak.

İKİLİ AVERAJDA KİM KİME ÜSTÜN?

Başakşehir-Beşiktaş'a üstün

(Beşiktaş 1-1 Başakşehir, Başakşehir 1-0 Beşiktaş - Puan üstünlüğü)

Başakşehir-Galatasaray'a üstün

(Başakşehir 5-1 Galatasaray, Galatasaray 2-0 Başakşehir - Gol üstünlüğü)



Fenerbahçe-Başakşehir'e üstün

(Fenerbahçe 2-3 Başakşehir, Başakşehir 0-2 Fenerbahçe - Gol üstünlüğü)

Beşiktaş-Fenerbahçe'ye üstün

(Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş, Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe - Gol üstünlüğü)

Fenerbahçe-Galatasaray eşitlik var

(Fenerbahçe 0-0 Galatasaray, Galatasaray 0-0 Fenerbahçe - Eşitlik var. İki takım arasında gol averajına bakılacak.)

Beşiktaş, Galatasaray'a üstün. (İlk maçı Beşiktaş 3-0 kazandı, ikinci maçı G.Saray 2-0 kazandı)

ÜÇLÜ AVERAJDA YENİ PUAN TABLOSU

Ligi üç veya daha fazla takımın aynı puanda bitirmesi durumunda bu takımların kendi aralarda oynadıkları maçlar baz alınarak yeni bir puan tablosu oluşturulur. Buradan sonra artık ikili averaj tamamen ortadan kalkar.

Bu takımların birbirleriye oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)

*Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.

*Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)

*Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.

*Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.

*Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

*Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.

ÜÇLÜ AVERAJDA SIRALAMA NASIL OLACAK?