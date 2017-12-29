Son 24 yılın en iyisi Göztepe

Sarı-kırmızılı ekibi söz konusu dönemdeki 24 sezonda, 2014-2015'teki 28 puanlık performansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 1999-2000'de 27 puan alan Denizlispor ile 2011-2012'de 27 puan elde eden Mersin İdmanyurdu izledi.

SİVASSPOR 25 PUAN TOPLAMIŞTI

Bu sezon 26 puana ulaşan Sivasspor da son 24 sezon içinde en başarılı ekipler arasında yer aldı. Sivasspor, 2004-2005'te Süper Lig vizesi aldıktan sonra 2005-2006'da da 25 puanlık performans sergilemişti.

EN 3'LÜ BAŞARILI

Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe, bu sezonun ilk devresinde toplam 78 puana ulaştı. Bu performans, 1994-1995'ten bu yana 24 sezonda Süper Lig'e yükselen üç takımın ilk devre puan toplamlarına göre en başarılısı oldu.

2005-2006'da Kayseri Erciyesspor-Manisaspor-Sivasspor üçlüsü toplamda 68 puana ulaşmıştı.