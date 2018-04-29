Son 3 hafta kala Süper Lig'de puan durumu

Lig tarihinin en çekişmeli sezonunda son 3 haftaya girildi. 4 takımın şampiyonluk şansını sürdürdüğü zirve yarışında Galatasaray bir adım önde.

GALATASARAY'IN EN ZORU MAÇI AKHİSAR'LA

Son 3 haftada Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş'ı yenen sarı-kırmızılı ekibin en zorlu maçı kümede kalma savaşı veren Akhisarspor'la olacak. Galatasaray, önümüzdeki hafta kupada elendiği Akhisar'a konuk olacak.

Galatasaray'ın kalan maçları(66 puan)

32. hafta: Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray

33. hafta: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor

34. hafta: Göztepe - Galatasaray

BAŞAKŞEHİR, G.SARAY'IN HATASINI BEKLEYECEK

Liderin en yakın takipçisi olan Başakşehir, Osmanlıspor'u 4-1 yenerek yoluna devam etti. Ligin 32. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Başakşehir, kalan maçlarda şampiyonluk için Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

Medipol Başakşehir'in kalan maçları (65 puan)

32. hafta: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

33. hafta: Antalyaspor - Medipol Başakşehir

34. hafta: Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ

Son 5 maçını kazanarak müthiş bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesiyle 31. haftayı ezeli rakibinin üstünde üçüncü olarak tamamladı.

Fenerbahçe'nin kalan maçları (63 puan)

32. Hafta: Fenerbahçe - Bursaspor

33. Hafta: Karabükspor - Fenerbahçe

34. Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor

BEŞİKTAŞ AĞIR YARA ALDI

Son 2 yılın şampiyonu olan Beşiktaş, Galatasasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda çok büyük yara aldı. Sarı-kırmızılıların 4 puan gerisinde olan Beşiktaş, haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Beşiktaş'ın kalan maçları (62 puan)

32. Hafta: Beşiktaş - Kayserispor

33. Hafta: Osmanlıspor - Beşiktaş

34. Hafta: Beşiktaş - Sivasspor



