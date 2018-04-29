Son 3 hafta kala Süper Lig'de puan durumu

Lig tarihinin en çekişmeli sezonunda son 3 haftaya girildi. 4 takımın şampiyonluk şansını sürdürdüğü zirve yarışında Galatasaray bir adım önde.
GALATASARAY'IN EN ZORU MAÇI AKHİSAR'LA
Son 3 haftada Başakşehir, Alanyaspor ve Beşiktaş'ı yenen sarı-kırmızılı ekibin en zorlu maçı kümede kalma savaşı veren Akhisarspor'la olacak. Galatasaray, önümüzdeki hafta kupada elendiği Akhisar'a konuk olacak.
Galatasaray'ın kalan maçları(66 puan)
32. hafta: Teleset Mobilya Akhisarspor - Galatasaray
33. hafta: Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor
34. hafta: Göztepe - Galatasaray
BAŞAKŞEHİR, G.SARAY'IN HATASINI BEKLEYECEK
Liderin en yakın takipçisi olan Başakşehir, Osmanlıspor'u 4-1 yenerek yoluna devam etti. Ligin 32. haftasında Sivasspor'u konuk edecek olan Başakşehir, kalan maçlarda şampiyonluk için Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.
Medipol Başakşehir'in kalan maçları (65 puan)
32. hafta: Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
33. hafta: Antalyaspor - Medipol Başakşehir
34. hafta: Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I GEÇTİ
Son 5 maçını kazanarak müthiş bir galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın Galatasaray'a yenilmesiyle 31. haftayı ezeli rakibinin üstünde üçüncü olarak tamamladı.
Fenerbahçe'nin kalan maçları (63 puan)
32. Hafta: Fenerbahçe - Bursaspor
33. Hafta: Karabükspor - Fenerbahçe
34. Hafta: Fenerbahçe - Konyaspor
BEŞİKTAŞ AĞIR YARA ALDI
Son 2 yılın şampiyonu olan Beşiktaş, Galatasasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda çok büyük yara aldı. Sarı-kırmızılıların 4 puan gerisinde olan Beşiktaş, haftayı dördüncü sırada tamamladı.
Beşiktaş'ın kalan maçları (62 puan)
32. Hafta: Beşiktaş - Kayserispor
33. Hafta: Osmanlıspor - Beşiktaş
34. Hafta: Beşiktaş - Sivasspor