Son 4 haftaya girilirken 6 takım küme düşme hattında

KRALSPOR

Süper Lig'de 30. hafta, Fenerbahçe-Antalyaspor maçı haricinde tamamlandı. Düşme hattında yer alan takımlardan Osmanlı ve Konya kazanırken, Alanyaspor ve Gençlerbirliği kaybetti. Akhisarspor ise haftayı 1 puanla kapattı.

DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU

Ligden düşen ilk takım Karabükspor oldu. Son 4 haftaya girilirken puanları birbirine çok yakın olan Akhisarspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'nde 2'si daha küme düşecek.

Düşme hattında oluşan puan durumu şöyle;





6 TAKIMIN KALAN MAÇLARI

Akhisarspor (35 PUAN): Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor

Antalyaspor (35 PUAN) (1 MAÇ EKSİK): Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor

Konyaspor (32 PUAN): Bursaspor, Karabükspor, Göztepe, Fenerbahçe



Alanyaspor (32 PUAN): Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor

Osmanlıspor (32 PUAN): Başakşehir, Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor



Gençlerbirliği (30 PUAN): Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor

1. LİG'DE HEYECAN DORUKTA

Süper Lig'de yaşanan heyecanın bir benzeri de 1. Lig'de yaşanıyor. Son 2 haftaya girilirken Rizespor en yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede. Hafta sonu 3. sırada bulunan Ümraniyespor deplasmanında alınacak 1 puan Rizespor'u Süper Lig'e çıkaracak.

İkinci sırada bulunan Ankaragücü ise, ligden düşmesi kesinleşen Manisaspor'a konuk olacak. Ankara ekibi kazanması halinde Ümraniyespor-Rizespor maçının sonucuna göre Süper Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

İlk 2 iddiasını sürdürmek isteyen Ümraniyespor ise Rizespor'u yenmek zorunda. Ligi ilk 2'de bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e çıkacak, 4 takım ise Süper Lig'e son bileti kapmak için play-off oynayacak.



