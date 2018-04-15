Son 5 hafta kala küme düşme hattında son durum

KRALSPOR

Geçtiğimiz hafta ligden düşen ilk takım Karabükspor oldu. 12 puanla son sırada yer alan Karabükspor'un ardından 2 takım daha bir alt lige düşecek.

6 TAKIM KÜMEDE KALMA MÜCADELESİNDE

Bugün oynanan maçlarda Bursaspor, Göztepe'ye 2-1 yenilirken, geçen hafta Galatasaray'ı yenen Gençlerbirliği ise deplasmanda Kayseri'ye 3-2 mağlup oldu. Düşme stresi yaşayan bir başka takım Konyaspor da evinde Antalya'yla 0-0 berabere kalarak rakiplerinin kaybettiği haftada fırsat tepti.

Dün oynanan mücadelede Alanyaspor, Malatya deplasmanından 1 puanla döndü. Akhisar ise cuma günü Beşiktaş'a sahasında 3-0 mağlup oldu. Ateş hattındaki bir diğer takım olan Osmanlıspor ise pazartesi günü Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek.

Son 5 haftaya girilirken düşme hattındaki takımların fikstürü;

Akhisarspor (34 PUAN): Göztepe, Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor

Bursaspor (33 PUAN): Karabükspor, Konyaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gençlerbirliği

Alanyaspor (32 PUAN): Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor

Gençlerbirliği (30 PUAN): Osmanlıspor, Sivasspor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor

Konyaspor (29 PUAN): Kasımpaşa, Bursaspor, Karabükspor, Göztepe, Fenerbahçe

Osmanlıspor (28 PUAN)(1 maç eksik): Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor