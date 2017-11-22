Son 5 sezonun en iyisi Beşiktaş

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Porto ile 1-1 berabere kalan ve grup mücadelesinin bitmesine bir karşılaşma kala son 16 turunda yer almayı garantileyen Beşiktaş, son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı veren takım oldu.

BEŞİKTAŞ 58,5 PUAN TOPLADI

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen, 2017-2018'de de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı ekip, son 5 sezonda toplam 58,5 puan elde etti.

Bu süreçte en düşük puanını 2013-2014'te alan siyah-beyazlı ekip, söz konusu sezonda sadece 2 maç yapabildi. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Tromsö'yü elemesine rağmen UEFA kriterlerine uymadığı için kupalardan men edildi ve gruplara kalmasına rağmen mücadelesini sürdüremedi.

Sonraki sezon Avrupa kulvarına yeniden dönen siyah-beyazlı ekip, elde ettiği başarılarla ülke puanına önemli katkıda bulundu.

FENERBAHÇE İKİNCİ G.SARAY ÜÇÜNCÜ

Beşiktaş'ın etkili olduğu bu 5 sezonda Fenerbahçe, 30,5 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sezon ön elemede Avrupa mücadelesine veda eden Galatasaray da 29,5 puan topladı. Trabzonspor, 26,5 puanla dördüncü sırada yer alırken, Osmanlıspor da 13,5 puanlık katkı yaptı.

Avrupa Ligi'nde yarın maçlarını yapacak Türk takımlarından Medipol Başakşehir, şu ana dek 5 puan alırken, Atiker Konyaspor ise 4 puan elde etti. Son 5 sezonda Kardemir Karabükspor 2 ve Bursaspor da 1,5 puan aldı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon da Türk takımlarının lokomotifi oldu. Siyah-beyazlı ekip, gruplardan çıkarak şimdiden 17 puana ulaşmayı başardı. Bu sezon Medipol Başakşehir 4, Atiker Konyaspor 3, Fenerbahçe 1,5 ve Galatasaray 0,5 puan elde edebildi.