Süper Lig'de kar yapan tek takım Beşiktaş

Göreve geldiği günden bu yana bonservis bedeli ödemeden birçok oyuncuyu transfer eden Fikret Orman ve yönetimi, son yıllarda futbolcu satmaya da başladı.
KAR YAPAN TEK TÜRK TAKIMI
Son olarak Cenk Tosun'u rekor bir ücretle (22 milyon euro + bonuslar) Everton'a satan siyah-beyazlılar, kar yapan tek Türk takımı oldu.
Beşiktaş +8,04 milyon euro
Galatasaray -100,57 milyon euro
Fenerbahçe -71,05 milyon euro
Trabzonspor -39, 23 milyon euro
FUTBOLCU SATIŞLARINDAN 75 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Beşiktaş, Fikret Orman yönetiminde oyuncu satışlarından kasasına 53.4 milyon euro koydu.
Cenk Tosun'un transferi ile bu rakam 75.4 milyon euroya çıktı.