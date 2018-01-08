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Süper Lig'de kar yapan tek takım Beşiktaş

Son olarak rekor bir ücretle Cenk Tosun'u Everton'a satan Beşiktaş, son 5 yılda kar yapan tek Türk takımı oldu.

Süper Lig'de kar yapan tek takım Beşiktaş
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Göreve geldiği günden bu yana bonservis bedeli ödemeden birçok oyuncuyu transfer eden Fikret Orman ve yönetimi, son yıllarda futbolcu satmaya da başladı.

KAR YAPAN TEK TÜRK TAKIMI

Son olarak Cenk Tosun'u rekor bir ücretle (22 milyon euro + bonuslar) Everton'a satan siyah-beyazlılar, kar yapan tek Türk takımı oldu.

Beşiktaş +8,04 milyon euro
Galatasaray -100,57 milyon euro
Fenerbahçe -71,05 milyon euro
Trabzonspor -39, 23 milyon euro

FUTBOLCU SATIŞLARINDAN 75 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Beşiktaş, Fikret Orman yönetiminde oyuncu satışlarından kasasına 53.4 milyon euro koydu.

Cenk Tosun'un transferi ile bu rakam 75.4 milyon euroya çıktı.

Fikret Orman'ın sattığı futbolcular - GALERİ

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