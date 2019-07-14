Son 5 yılda Türk takımlarının sattığı oyuncular

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor son yıllarda aldıkları kadar sattıkları oyuncularla da dikkat çekti. Avrupa ve Arap takımları başta olmak üzere birçok ülkeye oyuncu ihraç eden 4 büyük ekip, kasalarını doldurdu.

GALATASARAY'DAN 104 MİLYON EUROLUK SATIŞ

Geçtiğimiz hafta Fernando'yu 4.5 milyon euroya Sevilla'ya satan sarı-kırmızılı takımın son 5 yıldaki dikkat çeken oyuncu satışları, 16 milyon euro ile Badou Ndiaye, 15 milyon euro ile Bruma, 11 milyon euro ile Ozan Kabak, 9 milyon euro ile Garry Rodrigues şeklinde oldu. Cimbom, son 5 yılda toplamda 104 milyon euroluk oyuncu sattı.

Galatasaray'ın ardından gelen Beşiktaş'ın satış rekoru ise Cenk Tosun'un 22.5 milyon euroya Everton'a gitmesi oldu.

5 yıllık dilimde 91 milyon euro kasasına koyan siyah-beyazlılar, 13 milyon euroya Demba Ba'yı, 7.5 milyon euroya Sosa'yı, 7 milyon euroya Marcelo'yu ve Ersan Adem Gülüm'ü yine 7 milyon euroya sattı.

Futbolcu satışından kasasına 73 milyon euro giren Fenerbahçe'de ise, Sow 17 milyon euro, Kjaer 12.5 milyon euro, Josef 12 milyon euro ve Giuliano 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takımdan ayrıldı.

Son 5 yılda toplamda 36 milyon euroluk futbolcu ihracatı yapan bordo-mavili takımda göze çarpan satışlar şöyle oldu: Okay Yokuşlu 6 milyon euro, Mbia 6 milyon euro, Kucka 5 milyon euro ve Waris 4.750 milyon euro.