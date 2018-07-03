Son çeyrek finalist İngiltere oldu

16 Turu maçında İngiltere ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Moskova'da oynanan; normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta İngiltere, Kolombiya'yı penaltı vuruşları sonrası 4-3 ile geçerek son çeyrek finalist oldu.
KANE İNGİLİZLERİ ÖNE GEÇİRDİ
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada İngiltere'yi öne geçiren golü penaltıdan 57. dakikada Harry Kane kaydetti. 2018 Dünya Kupası'nda 6 kez ağları havalandıran Harry Kane, gol krallığında zirvedeki yerini korudu. Tottenhamlı oyuncu aynı zamanda İngiltere formasıyla 27 maçta 19 kez gol sevinci yaşadı
KOLOMBİYA SON DAKİKA BERABERLİĞİ YAKALADI
Kolombiya, Yerry Mina'nın 90+3'te attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Maçın normal süresi 1-1 bitti ve uzatma devrelerine geçildi. Uzatma devrelerinde gol olmayınca penaltı atışlarına gidildi.
PENALTILARDA İNGİLTERE TURLADI
Penaltılarda Kolombiya'ya 4-3 üstünlük kuran İngiltere çeyrek finale yükseldi. İngiltere çeyrek finalde İsveç ile karşılaşacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU
İşte çeyrek final eşleşmeleri:
6 Temmuz
Uruguay-Fransa
Brezilya-Belçika
7 Temmuz
Rusya-Hırvatistan
İsveç-İngiltere