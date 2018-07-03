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Son çeyrek finalist İngiltere oldu

İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren Dünya Kupası son 16 turunda, Kolombiya'yı penaltı atışları sonucunca saf dışı bırakarak çeyrek finalde İsveç'in rakibi oldu.

Son çeyrek finalist İngiltere oldu
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16 Turu maçında İngiltere ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Moskova'da oynanan; normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten maçta İngiltere, Kolombiya'yı penaltı vuruşları sonrası 4-3 ile geçerek son çeyrek finalist oldu.

KANE İNGİLİZLERİ ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada İngiltere'yi öne geçiren golü penaltıdan 57. dakikada Harry Kane kaydetti. 2018 Dünya Kupası'nda 6 kez ağları havalandıran Harry Kane, gol krallığında zirvedeki yerini korudu. Tottenhamlı oyuncu aynı zamanda İngiltere formasıyla 27 maçta 19 kez gol sevinci yaşadı

KOLOMBİYA SON DAKİKA BERABERLİĞİ YAKALADI

Kolombiya, Yerry Mina'nın 90+3'te attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Maçın normal süresi 1-1 bitti ve uzatma devrelerine geçildi. Uzatma devrelerinde gol olmayınca penaltı atışlarına gidildi.

PENALTILARDA İNGİLTERE TURLADI

Penaltılarda Kolombiya'ya 4-3 üstünlük kuran İngiltere çeyrek finale yükseldi. İngiltere çeyrek finalde İsveç ile karşılaşacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

İşte çeyrek final eşleşmeleri:

6 Temmuz

Uruguay-Fransa
Brezilya-Belçika

7 Temmuz

Rusya-Hırvatistan
İsveç-İngiltere

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