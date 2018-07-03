Son çeyrek finalist İngiltere oldu

Son dönemlerde yaşanılan çocuk vahşetine Türk spor kamuoyu sessiz kalmadı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere, birçok isim tepkilerini sosyal medyadan sert dille gösterdi.

İsveç, Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Lyon forması giyen başarılı sağ bek Rafael, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığını belirtti ve "En güçlü seçenek Beşiktaş olarak gözüküyor." dedi.

1 Volkan Demirel yedek kaleci olacak Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'le yeni sözleşme imzalayacak. Tecrübeli isim gelecek sezondan itibaren ikinci kaleci olacak.

2 Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

3 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Arjantin-Fransa karşılaşöası ise en çok dikkat çeken eşleşme oldu.

4 Fenerbahçe Wilshere'i İstanbul'a getirdi Fenerbahçe'nin, Arsenal ile sözleşmesi sona eren Jack Wilshere'i İstanbul'a getirdiği, yıldız futbolcunun bugün stadı ve tesisleri gezdiği öğrenildi.

5 Cocu ilk antrenmanına çıktı Fenerbahçeli futbolcularla tanışan Phillip Cocu, ilk antrenmanına çıktı. Henüz takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Volkan Demirel ise çalışmada yer almadı.

6 Almanların Dünya Kupası üzüntüsü Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Panzerler, turnuvaya gruplarda veda edince Alman taraftarlar büyük üzüntü yaşadı.

7 Ali Koç futbolculardan maaş indirimi istedi Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

8 Cocu'dan geri pas yasağı Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Cocu, antrenmanda oyuncularını yan ve geri pas yapmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

9 Ronaldo'nun serbest kalma bedeli Real Madrid yönetimi, Ronaldo'nun serbest kalma bedelini 1 milyar eurodan 120 milyon euroya düşürdü.