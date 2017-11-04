Son dakikalarda 2 gol atan Bursa 1 puanı kaptı

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Bursaspor'u konuk etti.

Süper Lig'in iyi futbol oynayan iki ekibin maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu.

Kasımpaşa uzun süre 2-0 götürdüğü maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Bursaspor önemli bir geri dönüş gerçekleştirerek, maçı 2-2 bitirdi.

TREZEGUET TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

Kasımpaşa'nın gollerini Samuel Eduok ve Bernard Mensah kaydederken, Bursaspor'un gollerini de Ertuğrul Ersoy ve Behich'den geldi.

Kasımpaşa'da Trezeguet 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 17 Kasımpaşa ise 12 yaptı.