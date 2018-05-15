Son hafta şampiyonluğu veren tek takım F.Bahçe

Spor Toto Süper Ligi'nde son hafta heyecanı yaşanıyor...

Şampiyonluk yarışındaki takımlar maçlarını Cumartesi günü aynı saatte oynayacak.

F.BAHÇE VE BAŞAKŞEHİR NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Rakiplerinin 3 puan önünde lider durumda bulunan Galatasaray, Göztepe deplasmanından 1 puanla bile dönse 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

Diğer taraftan Başakşehir'in şampiyon olabilmesi için ise G.Saray'ın yenilmesi gerekiyor. İstanbul ekibi, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı yener, G.Saray ise Göztepe'ye yenilirse turuncu-lacivertliler tarihinde ilk kez şampiyon olacak.

İşi en zor takım ise F.Bahçe. Sarı-lacivertlilerin şampiyon olabilmesi için G.Saray'ın yenilmesi, Başakşehir'in ise kazanamaması gerekiyor.

Kanarya, sahasında ağırladığı Konyaspor'u yener, rakipleri ise bu sonuçları elde ederse F.Bahçe 20. şampiyonluğuna ulaşacak.

SON HAFTA ŞAMPİYONLUĞU VEREN TEK TAKIM F.BAHÇE

Öte yandan lig tarihinde sezonun son haftasına puan cetvelinde lider girip de şampiyon olamayan tek takım Fenerbahçe olarak göze çarpıyor.

Sarı-lacivertli takım, 2005-2006 sezonunda Denizlispor ile berabere kalarak Galatasaray'a, 2009-2010 sezonunda ise Trabzonspor ile berabere kalarak Bursaspor'a şampiyonlukları kaptırmıştı.

"G.SARAY'A DA AYNISI OLACAK"

Daha önce iki defa son maçta şampiyonluk verdiklerini ancak bu kez kendilerinin şampiyon olacağını ifade eden F.Bahçe Yöneticisi Şekip Mosturoğlu, "Artık önümüzde iki maç 180 dakika var. Ellerinden geldiği kadar taraftarlarımızın takımların arkasında olmaları lazım. Şampiyon olarak önümüzdeki sezona da daha büyük bir motivasyonla başlarız. Camianın da şampiyon olacağımız yönünde hissiyatı var. İki defa son maçta şampiyonluğu kaybetmiştik. Benim de hissiyatım sanki son maçta kazanacağımız gibi. İnşallah öyle bir durum gerçekleşir ve camia daha büyük bir mutluluk yaşar. İnşallah şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.