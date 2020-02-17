Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler

Futbolseverlerin 1 yıldır beklediği derbi geldi, çattı.
Ezeli rakibini son olarak 1999 yıılında yenen Galatasaray, 20 yıllık hasrete son vermek istiyor.
Sarı-kırmızılıların 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe ise; Kadıköy'de galip gelerek şampiyonluk şansını sürdürmeyi hedefliyor.
Derbi havasına giren sarı-lacivertli taraftarlar, 20 yıllık süreçte ülkede ve dünyada yaşanan değişimleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.
İşte onlardan bazıları:
- EURO yoktu.
- KOSOVA kurulmamıştı.
- ARAMA motoru google yoktu.
- DÜNYA 20. yüzyıldaydı.
- SÜLEYMAN Seba Beşiktaş başkanıydı.
- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.
- TAKSİM 4. Levent metrosunda tünel inşaatları devam ediyordu.
- VOLKAN Demirel Kartalspor altyapısında oynuyordu.
- BRUMA henüz okula bile başlamamıştı. Okuma yazma bilmiyordu.
- LİRADAN 6 sıfır atılmamıştı.
- CEP telefonlarının bırakın akıllı olmasını, renkli ekranları bile yoktu.
- DEMİRBANK, Ulusalbank, Toprakbahk, Kentbank, İktisat bankası gibi bankalar o tarihte vardı.
- GALATASARAY Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu futbolu daha bırakmamıştı.
- A Milli Takım 2002 Dünya Kupası'na katılmamış ve dünya üçüncüsü henüz olmamıştık.
- BENZİNİN litresi 550 bin lira. LPG 150 liraydı.
- ASGARİ ücret 93 bin 600 liraydı.
- 1999'da yeni sigortalı olanlar şimdi emeklilik hesabı bile yapıyor!
- EMRE Belözoğlu Galatasaray'da oynuyordu.
- ATATÜRK Havalimanı'nda Dış Hatlar Terminali henüz hizmete açılmamıştı.
FALCAO 14 YAŞINDAYDI
Öte yandan, o 1999'da River Plate'in altyapısında forma giyen Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, bu karşılaşmada Cimbom'un en büyük gol umudu olacak.
34 yaşındaki yıldız futbolcu, Kadıköy'de kazanılan son derbinin oynandığı yıl 14 yaşındaydı.