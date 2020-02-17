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Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de son olarak 1999 senesinde yenen Galatasaray, tam 20 yıldır galibiyete hasret kaldı. İşte o tarihten bu yana ülkede ve dünyada yaşanan değişiklikler.

| Haber Merkezi
Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler
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Futbolseverlerin 1 yıldır beklediği derbi geldi, çattı.

Ezeli rakibini son olarak 1999 yıılında yenen Galatasaray, 20 yıllık hasrete son vermek istiyor.

Sarı-kırmızılıların 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe ise; Kadıköy'de galip gelerek şampiyonluk şansını sürdürmeyi hedefliyor.

Derbi havasına giren sarı-lacivertli taraftarlar, 20 yıllık süreçte ülkede ve dünyada yaşanan değişimleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

İşte onlardan bazıları:

- EURO yoktu.
- KOSOVA kurulmamıştı.
- ARAMA motoru google yoktu.
- DÜNYA 20. yüzyıldaydı.
- SÜLEYMAN Seba Beşiktaş başkanıydı.
- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.
- TAKSİM 4. Levent metrosunda tünel inşaatları devam ediyordu.
- VOLKAN Demirel Kartalspor altyapısında oynuyordu.
- BRUMA henüz okula bile başlamamıştı. Okuma yazma bilmiyordu.
- LİRADAN 6 sıfır atılmamıştı. 
- CEP telefonlarının bırakın akıllı olmasını, renkli ekranları bile yoktu.
- DEMİRBANK, Ulusalbank, Toprakbahk, Kentbank, İktisat bankası gibi bankalar o tarihte vardı.
- GALATASARAY Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu futbolu daha bırakmamıştı.
- A Milli Takım 2002 Dünya Kupası'na katılmamış ve dünya üçüncüsü henüz olmamıştık.
- BENZİNİN litresi 550 bin lira. LPG 150 liraydı.
- ASGARİ ücret 93 bin 600 liraydı.
- 1999'da yeni sigortalı olanlar şimdi emeklilik hesabı bile yapıyor!
- EMRE Belözoğlu Galatasaray'da oynuyordu.
- ATATÜRK Havalimanı'nda Dış Hatlar Terminali henüz hizmete açılmamıştı.

FALCAO 14 YAŞINDAYDI

Öte yandan, o 1999'da River Plate'in altyapısında forma giyen Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, bu karşılaşmada Cimbom'un en büyük gol umudu olacak.

34 yaşındaki yıldız futbolcu, Kadıköy'de kazanılan son derbinin oynandığı yıl 14 yaşındaydı.

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