Son Kadıköy galibiyetinden bu yana yaşanan değişiklikler

Futbolseverlerin 1 yıldır beklediği derbi geldi, çattı.

Ezeli rakibini son olarak 1999 yıılında yenen Galatasaray, 20 yıllık hasrete son vermek istiyor.

Sarı-kırmızılıların 4 puan gerisine düşen Fenerbahçe ise; Kadıköy'de galip gelerek şampiyonluk şansını sürdürmeyi hedefliyor.

Derbi havasına giren sarı-lacivertli taraftarlar, 20 yıllık süreçte ülkede ve dünyada yaşanan değişimleri sosyal medyada paylaşmaya başladı.

İşte onlardan bazıları:

- EURO yoktu.

- KOSOVA kurulmamıştı.

- ARAMA motoru google yoktu.

- DÜNYA 20. yüzyıldaydı.

- SÜLEYMAN Seba Beşiktaş başkanıydı.

- ABD Başkanı Bill Clinton'dı.

- TAKSİM 4. Levent metrosunda tünel inşaatları devam ediyordu.

- VOLKAN Demirel Kartalspor altyapısında oynuyordu.

- BRUMA henüz okula bile başlamamıştı. Okuma yazma bilmiyordu.

- LİRADAN 6 sıfır atılmamıştı.

- CEP telefonlarının bırakın akıllı olmasını, renkli ekranları bile yoktu.

- DEMİRBANK, Ulusalbank, Toprakbahk, Kentbank, İktisat bankası gibi bankalar o tarihte vardı.

- GALATASARAY Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu futbolu daha bırakmamıştı.

- A Milli Takım 2002 Dünya Kupası'na katılmamış ve dünya üçüncüsü henüz olmamıştık.

- BENZİNİN litresi 550 bin lira. LPG 150 liraydı.

- ASGARİ ücret 93 bin 600 liraydı.

- 1999'da yeni sigortalı olanlar şimdi emeklilik hesabı bile yapıyor!

- EMRE Belözoğlu Galatasaray'da oynuyordu.

- ATATÜRK Havalimanı'nda Dış Hatlar Terminali henüz hizmete açılmamıştı.

FALCAO 14 YAŞINDAYDI

Öte yandan, o 1999'da River Plate'in altyapısında forma giyen Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Falcao, bu karşılaşmada Cimbom'un en büyük gol umudu olacak.

34 yaşındaki yıldız futbolcu, Kadıköy'de kazanılan son derbinin oynandığı yıl 14 yaşındaydı.