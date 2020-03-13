Son oynanan seyircisiz Galatasaray-Beşiktaş derbisi

Ülke çapında koronavirüs alarmının verilmesiyle gerekli önlemler alınımış ve bu doğrultuda Süper Lig'de oynanacak maçların nisan sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

Böylelikle 2007-08 sezonundan sonra ilk defa bir Galatasaray-Beşiktaş derbisinde de taraftarlar olamayacak.

SON SEYİRCİSİZ DERBİ 2007'DE OYNANMIŞTI

Galatasaray, önceki sezon Fenerbahçe'yle oynadığı lig maçından dolayı aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezasının dördüncüsü, 29 Eylül 2007 tarihinde Beşiktaş'a karşı çekmişti.

O zaman iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ı seyircisiz maçta 2-1 yenmişti.

Galatasaray'ın gollerini Hakan Balta ve penaltıdan Nonda atarken, Beşiktaş'ın golünü Tello kaydetmişti.