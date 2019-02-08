Son şampiyon Akhisarspor yarı finale çok yakın

Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Akhisarspor, çeyrek final ilk karşılaşmasında evinde Kasımpaşa’yı yenerek avantajı cebine koydu: 3-1.

Maçın 41'inci dakikasında Cikalleshi gol perdesini açtı. Arnavut forvet 51'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı.

Josue 73’te penaltıdan yeşil siyahlıları rahatlatırken, Hajradinovic 90+3'üncü dakikada attığı güzel golle maça nokta koydu.

Spor Toto Süper Lig’de zor günler geçiren Ege ekibi bu galibiyetle hem moral buldu, hem de İstanbul’da oynanacak rövanş maçı öncesi yarı finale göz kırptı.