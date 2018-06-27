2018 Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Güney Kore ile Almanya karşılaştı.
PANZERLER TURNUVAYA VEDA ETTİ
İsveç karşısında Toni Kroos'un son dakika golüyle kazanan Panzerler, turnuvaya veda eden Güney Kore karşısında pas üstünlüğünü elinde bulundursa da pozisyon üretmekte epey zorlandı.
Grubun diğer maçında İsveç'in Meksika'yı farklı mağlup etmesyle işi zorlaşan Almanya aradığı bir türlü bulamadı.
SON ŞAMPİYON G.KORE'Yİ GEÇEMEDİ
Güney Kore maçın duraklama dakikalarında Kim Young-Gwon'un golüyle öne geçti: 1- 0. Tüm isimleriyle rakip sahada yer alan Almanya, kaptırılan top sonrası kalesinde ikinci golü buldu.
Son şampiyon Almanya Dünya Kupası'na veda etti VİDEO
Son Heung-Min'in vuruşu Almanlar'ı tam anlamıyla yıktı. Maçtaki son düdükle Almanlar açısından büyük bir hayal kırıklığı oldu ve son şampiyon 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.
1938'DEN SONRA İLK KEZ ELENDİ
Son şampiyon Almanya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçemedi. Almanlar daha önce sadece Fransa'da 16 takımın katılımıyla düzenlenen ve eleme usulüyle gerçekleştirilen 1938 Dünya Kupası'nda ilk turda elenmişti.