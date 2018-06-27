Son şampiyon Almanya Dünya Kupası'na veda etti

Hakem Brezilya maçında penaltı verdi VAR iptal etti

Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

Trabzonspor'da izinsiz olarak antrenmana katılmayan Sosa'nın ülkesi Arjantin'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan'a teklif var, Lens ve Atiba'nın geleceği ise belirsiz.

Burak Yılmaz: VAR benim işime yarar

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın Rusya mecarası kısa sürdü. Panzerler Güney Kore'ye 2-0 mağlup oldu turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe'nin yeni hocası Phillip Cocu, imza töreninde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe öne doğru oynayan, hep pozisyon üretmeye çalışan bir takım olacak." dedi.

1 Finalin en büyük adayı Cüneyt Çakır Messi'li Arjantin'in en kritik maçında çok iyi bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır, Dünya Kupası finaline göz kırptı.

2 Ali Koç futbolculardan maaş indirimi istedi Kulübün mali yapısını inceleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bazı futbolculardan indirim yapmalarını istedi. Ancak tek olumlu geri dönüş yapan isim Volkan Demirel oldu.

3 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.

4 Dünya Kupası'nda Portekiz-Arjantin eşleşmesi olabilir 2018 Dünya Kupası'nda A,B,C ve D gruplarında maçlar bitti. Buna göre 4 son 16 turu eşleşmesi belli olurken, Messi ile Ronaldo'nun çeyrek finalde karşı karşıya gelme ihtimali belirdi.

5 Trabzon antrenmanda Sosa tatilde Trabzonspor'da izinsiz olarak antrenmana katılmayan Sosa'nın ülkesi Arjantin'de tatilde olduğu ortaya çıktı.

6 Cocu F.Bahçe'ye teknolojiyle geliyor PSV'de uyguladığı teknolojiyi Fenerbahçe'ye de adapte edecek olan Cocu, SoccerLab uygulamasınyla birçok konuda detaylı raporlar alacak.

7 Phillip Cocu Fenerbahçe'ye imza attı Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, düzenlenen basın toplantısında resmi sözleşmeye imzaladı.

8 Son şampiyon Almanya Dünya Kupası'na veda etti Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya'nın Rusya mecarası kısa sürdü. Panzerler Güney Kore'ye 2-0 mağlup oldu turnuvaya veda etti.

9 Gomis Galatasaray'da kalıyor Galatasaray'da geleceği en çok merak edilen isim olan Gomis, sarı-kırmızılı takımda kalıp, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi.