Son şampiyondan 5 gollü başlangıç

Premier Lig'de 2019-20 sezonu başladı. Ligin ilk haftasında, son şampiyon Manchester City, Londra'da West Ham United'ın konuğu oldu

STERLİNG HAT-TRİCK YAPTI

Pep Guardiola'nın öğrencileri, Londra Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 5-0 kazanarak lige hızlı bir başlangıç yaptı.

Mücadelede gol perdesi 25. dakikada açıldı. Gabriel Jesus'un golüyle 1-0 öne geçen Manchester City, ilk yarıyı tek golle önde kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise konuk ekip rakibine gol olup yağdı. 51. dakikada skoru 2-0'a getiren Raheem Sterling 75. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı.

84. dakikada Manchester City penaltı kazanırken Agüero'nun vuruşunu kaleci Fabianski çıkardı ancak Hakem Mike Dean penaltıyı tekrarlattı ve 86. dakikada tekrar topun gerisine geçen Arjantinli yıldız skoru 4-0'a getirdi. Maçta gol perdesini kapatan oyuncu ise Raheem Sterling oldu. 90+1. dakikada gelen bu gol maçın sonucunu tayin etti.

Raheem Sterling, yaptığı hat-trick ile maça damgasını vururken Manchester City, West Ham deplasmanından 5-0'lık flaş bir skorla ayrıldı.