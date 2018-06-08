Soner Aydoğdu resmen Başakşehir'de

Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 4. bitiren Medipol Başakşehir, transfere erken başladı.

İstanbul ekibi, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu konuşulan Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'yu kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Soner Aydoğdu, gösterdiği performansın ardından Trabzonspor'a imza atmıştı.

Trabzonspor'da beklentilerin altında kalan ve Akhisarspor'a transfer olan ve başarılı bir grafik çizerek Milli Takıma kadar yükselen Soner, Ege ekibinde 85 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.

Soner Aydoğdu'nun adı bir dönem Galatasaray'la da anılmıştı.