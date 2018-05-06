Soner Demirtaş altın madalya kazandı

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen şampiyonada 2016 Rio Olimpiyatları'nda üçüncü olan Soner, finalde Dağıstan asıllı Fransız Zelimkhan Khadjiev ile altın madalya mücadelesi verdi.

MİNDERDEN ZAFERLE AYRILDI

Kaspiysk kentindeki Ali Aliyev Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk devresini 1-0 önde tamamlayan milli güreşçi, minderden 2-0 galip ayrıldı.

SECDEYE GİTTİ

Üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi olan Soner, Türk bayrağıyla şampiyonluk tutu attı. Milli güreşçi, daha sonra Türk bayrağını mindere sererek secdeye gitti.