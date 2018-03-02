Ensonhaber.com'a dön

Sonny Weems, Anadolu Efes'i kurtaramadı

Anadolu Efes'in yeni transferi Sonny Weems gösterdiği performansla Olimpia Milan mağlubiyetine engel olamadı.

Yorum Yap

THY Euroleague'in 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'a 77-64 yenildi.

Anadolu Efes, 24. maçında 18. yenilgisini aldı. AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 8. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın ilk periyodu 17-17 eşitlikle geçilse de soyunma odasına ev sahibi AX Armani Exchange Olimpia Milan 44-29 üstün girdi.

Üçüncü çeyreği 58-45 geride tamamlayan Anadolu Efes, son periyotta da İtalyan ekibi karşısında farkı azaltamadı ve mücadeleden 77-64 mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Anadolu Efes'ten Sonny Weems  olurken, ev sahibi ekipte Amath M'Baye 14 sayı üretti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM