Son'u askerde bekleyen ağır eğitim

Güney Kore Milli Takımı ile Asya Oyunları'nda altın madalya kazandığı için 21 ay olan zorunlu askerlik görevini 4 haftaya düşüren Tottenhamlı Heung-Min Son, birliğine katılmak için İngiltere'den ayrılmıştı.

Mayıs ayında terhis olacak olan yıldız futbolcu, İngiltere'ye döndüğünde ise 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Peki Heung-Min Son'u, zorlu şartlarıyla bilinen Güney Kore'de neler bekliyor? Güney Kore Deniz Piyade Teşkilatı'ndan bir yönetici, konu hakkında Reuters'a açıklamalarda bulundu.

İşte yöneticinin sözleri:

KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER EĞİTİM GÖRECEK

''Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer eğitim görecek. Bunları yaparken sürekli gaz maskesi takacak. Askerliğin en zor kısmı bu olacak.





Nişan almayı öğretecekler. Eğer askere gidiyorsan ateş etmeyi öğreneceksin. Gaz maskesi içinde nefesini tutacak ve nişan alacak. Bunu aynı zamanda kalabalık bir grup içinde yapacak. Hiç kolay bir şey değil.

40 KİLO EKİPMANLA 30 KM YÜRÜYECEK

40 kilo ağırlığında bir ekipmanı olacak ve bununla birlikte 30 kilometre boyunca yürüyecek. Bazı zamanlarda bu ağırlık düşebiliyor. Antrenmanların zorluğuna ve başınızdaki komutana bağlı olacak. Ama aşağı yukarı bu ağırlıklar olur.''





KORONAVİRÜSLE DE MÜCADELE EDECEK

Son, askerlikte sadece bu zorlu görevler ile mücadele etmeyecek. Yıldız futbolcu, ayrıca koronavirüs salgınından da etkilenmemeye çalışacak.