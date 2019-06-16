Sophia Thomalla: Karius 1 yıl daha Beşiktaş'ta

Alman model Sophia Thomalla, Beşiktaş’ta forma giyen erkek arkadaşı Loris Karius için yerleştiği İstanbul’a hayran kaldı.

"İSTANBUL'A YERLEŞME KARARI ALDIM"

Alman basınına konuşan Sophia, “Loris, maçlar ve antrenmanlar sebebiyle Almanya’ya zor gelebilir. Bu yüzden ben İstanbul’a yerleşme kararı aldım. Boğaz manzarası gerçekten muhteşem. Karius’un Beşiktaş’la 1 yıl daha mukavelesi bulunuyor. Önümüzdeki yıl da Türkiye’de kalmaya devam edeceğim” diye konuştu.

"YARI TÜRK SAYILIRIM"

Yavaş yavaş Türkçe kelimeler öğrendiğini söyleyen Sophia, “İçinde bulunduğumuz yaz aylarında Türkçe dersleri almaya başlamak istiyorum. Artık yarı Türk sayılırım. Türkiye gerçekten çok güzel bir ülke. Yemekler de harika. İstanbul’da gezilip görülecek ve vakit geçirilecek yerlerin sayısı fazla. Bu sebeple sıkılmıyorum. Karius’un Beşiktaş’la sözleşmesini tamamlamasının ardından ne yaparız bilmiyorum. Bu sorunun yanıtını önümüzdeki yıl alacağız” yorumunda bulundu.