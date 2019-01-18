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Sophia Thomalla: Karius için düvüşüyorum

Beşiktaş'a transfer olduğu ilk günden beri adı birçok isimle anılan Alman file bekçisi Karius, İstanbul'a gelen sevgilisi Sophia Thomalla ile beraber Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sophia Thomalla: Karius için düvüşüyorum
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Beşiktaş’ın Alman file bekçisi Loris Karius bir süredir Alman model oyuncu Sophia Thomalla ile birlikte.

"İLİŞKİMİZ GAYET GÜZEL GİDİYOR"

Habertürk'ün haberine göre, geçen ay Amerika-Miami'de tatil yapan çift önceki gün Nişantaşı'ndaki bir restorandan çıkarken görüntülendi. Nişantaşı'nda geçen çift samimi görüntüleriyle objektiflere adeta poz verdi.

FHM Dergisi tarafından 2010’da dünyanın en güzel üçüncü kadını seçilen Sophia Thomalla, sevgilisinin çapkınlığıyla ilgili bir soruyu şöyle cevaplamıştı: "Karius için dişi bir aslan gibi dövüşüyorum. Bence o en güçlü adamlardan biri. İlişkimiz güzel gidiyor. İstediğim an uçağa binip İstanbul’a gitme konusunda sıkıntım yok."


4.5 aydır İstanbul’da yaşayan Karius, mankenlere ve sosyal medya fenomeni güzellere attığı mesajlarla gündeme gelmişti.

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