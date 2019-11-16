Sörloth attı, Norveç beraberlik serisine son verdi

EURO 2020 Elemeleri 9. hafta mücadelesinde Norveç evinde Faroe Adaları'nı konuk etti.

Ulleval Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Norveç 4-0 kazandı ve EURO 2020 bileti alma şansını sürdürdü.

Norveç'e galibiyeti getiren goller, 4. dakikada Reginiussen, 8. dakikada Fossum ile 62. ve 65. dakikalarda Trabzonspor'un golcüsü Sörloth'tan geldi.

NORVEÇ BERABERLİK SERİSİNE SON VERDİ

Bu sonucun ardından Norveç 3 maçlık beraberlik serisini kırdı ve 14 puana yükseldi. Tek galibiyetini son haftada Malta karşısında alan Faroe Adaları ise 3 puanda kaldı.

Grubun 10. ve son haftasında Norveç deplasmanda Malta ile karşılaşacakken, Faroe Adaları ise deplasmanda İsveç'e konuk olacak.