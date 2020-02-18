Sörloth , Crystal Palace'in gol ortalamasını geçti

Trabzonspor'da Alexander Sörloth, tam anlamıyla ‘Takıma bedel’ oyuncu oldu.

Sezon başında İngiliz Crystal Palace’tan 6 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında 2 yıllığına kiralanan Sörloth, Karadeniz ekibini zirveye taşırken, onu satan takım Premier Lig’de 14’üncu sırada ve küme düşme potasının hemen üzerinde bulunuyor.

MAÇ BAŞINA GOL KATKISI 1.04

24 yaşındaki golcünün Trabzonspor’da gösterdiği performans, İngilizler’i bin pişman ederken, skor gücü de parmak ısırtıyor.

Sörloth Trabzonspor formasıyla ligdeki 21 karşılaşmada 17 gol atıp, 5 de asist yaparken, 22 gole doğrudan katkı sağladı. Başarılı golcü bir maçta ise oynamadı. Sörloth’un maç başına skor katkısı 1.04’e ulaştı.

Onu satan Crystal Palace ise şu ana kadar Premier Lig’de 26 karşılaşmada sadece 23 gol kaydetti, maç başına gol ortalaması 0.88’de kaldı.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU GEÇİRİYOR

Alexander Sörloth, Karadeniz ekibinde kariyerinin zirvesine çıktı. Ligde 17 golle krallık yarışında adını zirveye yazdıran 24 yaşındaki oyuncu, Bordo-Mavili forma ile geçmiş dönemdeki performans verilerini geride bıraktı.

Sörloth, ülkesinin takımlarından Rosenborg ekibinde 2013-2015 yılları arasında 10 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetti. Golcü oyuncu yine Norveç ekiplerinden Bodo/Glimt takımında ise 27 mücadelenin 20’sinde ilk on birde sahaya çıktı ve 14 gol, 6 asistle oynamıştı.

Ülkesindeki çıkışının ardından Hollanda takımlarından Groningen’e transfer olan Sörloth, 42 resmi maçta 6 gol, 4 asistle oynadı. Sörloth, Danimarka ekibi Midtjylland’ta 26 maçta 15 gol, 9 asistle oynadı.

Crystal Palace’ta ise 20 resmi maçta 1 gol atıp, 1 asist yaptı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık gittiği Gent’te de 22 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.