Sörloth durdurulamıyor

750 bin euroya kiralandığı Trabzonspor'da ilk yarının tartışmasız en başarılı ismi olan Norveçli yıldız Alexander Sörloth, Kayserispor ağlarını da affetmedi.

Son 5 lig maçının 4'ünde rakipleri boş geçmeyen Sörloth, dün yine perdeyi açtı.

Uzatmalarda ise kapanışı yaptı. 2 golle yıldızlaşan 23 yaşındaki santrfor, Sturridge'e bir de gol attırdı. 17 lig maçında toplam 12 kez ağları sarsan Sörloth, krallık yarışında zirveye çıktı.

Sörloth'u 11 golle Stancu ve 10'ar golle Vedat Muriqi, Papiss Cisse, Adis Jahovic takip ediyor. Sezonun ilk yarısında tüm maçlarda oynayıp 11 farklı takıma gol atan Sörloth, yaptığı 4 asistle de dikkat çekiyor. Yıldız ismin aynı zamanda attığı 12 golün 6'sı, karşılaşmaların ilk golü oldu.

SÖRLOTH, KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ

Ligde ve Avrupa'da toplam 15 gole ulaşan Sörloth, kariyer rekorunu egale etti. Sörloth'un en golcü sezonu, 2016-2017'de Midtylland forması giydiği dönemdi.

Norveçli santrfor, o yıl 26 maçta 15 gol kaydetmişti. Sörloth, 1 gol daha atarsa kariyer rekoru kıracak.