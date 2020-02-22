Sörloth durdurulamıyor

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin henüz 5. dakikasında topla buluşan Alexander Sörloth, dar açıdan nefis bir gole imza attı.

Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a birer gol atan golcü futbolcu, siyah-beyazlı takımın ağlarını bir kez daha havalandırmayı başardı.

ŞOTA 25 GOL ATMIŞTI

Karius'u mağlup ederek gol sayısını 18'e çıkaran 24 yaşındaki futbolcu, Şota'nın rekoruna göz dikti.

Norveçli oyuncu, eğer sezon bitene kadar 26 gole ulaşırsa, Trabzonspor tarihinin en golcü forveti olan Şota'yı (25 gol) geçmiş olacak.