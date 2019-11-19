Sörloth: İyi oynamadık ama 3 puan almak önemliydi

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Malta'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Takımının ikinci golünü atan Alexander Sörloth, iyi oynamadıklarını söyledi ve attığı golü yorumladı.

"ÇOK DÜŞTÜK, GEREKSİZDİ"

Maçı değerlendiren Sörloth, "İlk 20 dakika iyi oynadık ve öne geçtik. Ancak sonra oyundan çok düştük. Bu gereksizdi. Yine de kazanmayı başardık." dedi.

"GOL ATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sörlot sözlerini, "Gol attığım ve kazandığımız için mutluyum. Genel olarak iyi oynamadık ama grubu 3 puan alarak tamamlamak önemliydi." şeklinde sonlandırdı

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Sörloth, bu sezon sahaya çıktığı 23 maçın 12'sinde ağları sarstı.