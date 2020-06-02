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Sörloth takımla çalışmalara başladı

Lider Trabzonspor'da bir süredir bireysel olarak çalışan Alexander Sörloth'tan, iyi haber geldi. Golcü futbolcu, arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı.

| İHA
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Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’e verilen arada izin alarak 7 Nisan’da ülkesi Norveç’e gitmişti.

22 Nisan’da Trabzon’a dönenen başarılı futbolcu, yurtta geçirdiği 14 günlük karantina sürecinin ardından 6 Mayıs’ta takıma katılmıştı.

Ayağında kapsül zedelenmesi bulunan Sörloth’un, zaman zaman meydana gelen ağırları nedeniyle kuvvet çalışmalarına ağırlık verilmişti.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Takımdan ayrı olarak kendisine verilen program dahilinde çalışan Norveçli, arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara başladı.

Bordo-mavililerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanın tamamında yer alan 24 yaşındaki oyuncunun, yapılacak olan taktik çalışmalarda yer alarak Göztepe müsabakası için hale gelmesi bekleniyor.

Trabzonspor, günün ikinci antrenmanını ise akşam saatlerinde gerçekleştirecek.

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