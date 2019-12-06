Sörloth, Trabzonspor taraftarına övgüler yağdırdı

Bordo-mavili ekibin formda golcüsü Alexander Sörloth, Trabzonspor'la ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Alexander Sörloth, taraftarlar ve oluşturdukları atmosferle ilgili sorulan soruya oldukça dikkat çekici bir cevap verdi.

Norveçli golcü açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"EN İYİ VE EN COŞKULU TARAFTAR TRABZONSPOR'DA"

"Futbolun içinde bulunduğum, futbolun bir parçası olduğum andan beri gördüğüm en iyi ve coşkulu atmosferin Trabzon’da olduğunu söyleyebilirim. En iyi taraftar grubu Trabzon’da var. Burada taraftarımızın önünde oynadığımız Sparta Prag karşılaşmasında atmosfer o kadar inanılmazdı ki birden kalp atışlarımı hızlandı.





"DEVRE ARASINDA VÜCUDUMA KRAMPLAR GİRMEYE BAŞLAMIŞTI"

Devre arasında vücuduma heyecandan kramplar girmeye başlamıştı. Alışık olmadığınız bir durum ve ister istemez insanın vücudunda heyecan yaratıyor. Ben de o maçta bunun karşılığını vermeye çalışmıştım. Futbol hayatım boyunca gördüğüm gerçekten en iyi atmosferdi."