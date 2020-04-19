Sörloth: Trabzonspor'da yenilmez hissediyorsunuz

Trabzonspor’un 24 yaşındaki golcüsü Alexander Sörloth, Norveç'te yayınlanan Indre Bane isimli bir programa görüntülü olarak bağlandı.

Bordo-mavili ekip ve geleceğiyle ilgili açıklamalar yapan Sörloth, Trabzonspor taraftarlarından da övgüyle bahsetti.

''KENDİNİZİ YENİLMEZ HİSSEDİYORSUNUZ''

Gol krallığında zirvede bulunan oyuncu, “Trabzonspor’da tecrübe ettiğim deneyim bambaşka. Taraftar sizi çılgınca bağrına basıyor ve sevildiğinizi görüyorsunuz. Üst düzey bir rekabetin içine girip zirvede yer aldığınızda futbol çok şey ifade ediyor. Yenilmez hissediyorsunuz. Bunun bir parçası olmak harika bir duygu.” dedi.

''AYAKLARIM YERE SAĞLAM BASIYOR''

Kendisiyle ilgili öne sürülen transfer iddiaları hakkında da konuşan Sörloth, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Çok şükür ki ayaklarımı yere sağlam basmamı sağlayan bir ailem, dostlarım ve kız arkadaşım var. Bu tip şeyler ortaya çıktığında bunları doğru şekilde kullanmaya bakıyorum. Benim yapmam gereken bunu itici bir güç olarak kullanarak, nasıl iyi bir futbolcu olduğumu ortaya koyup, söylentilerin gerçek olabileceğini göstermektir.''