Sörloth Trabzonspor'u sırtlıyor

Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 22 puan topladı ve zirve takibini sürdürdü. Bordo-mavili ekibin başarısında, İngiltere'den kiralanan Sörloth'un katkısı ise büyük oldu.

7 GOL 3 ASİSTLİK PERFORMANS

Yaz transfer döneminde Crystal Palace'tan yıllığı 375 bin eurodan iki senelik kiralanan Norveçli forvet; takımı adına 7 kez ağları sarsarken, 3 golün de asistini yaptı.

Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro maaş alan Sörloth'un, kiralama ücretiyle birlikte kulübe maliyeti 1 milyon 875 bin euro. Karadeniz ekibine ligde 15 puan kazandıran 23'lük golcü, kasaya 2.5 milyon euro girmesini sağladı.

Sörloth, bu form grafiğiyle şimdiden parasını fazlasıyla çıkarmış oldu.