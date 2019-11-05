Sosa, 2022'ye kadar Trabzon'da kalacak

Trabzonspor'un 34 yaşındaki Arjantinli yıldızı Sosa, bordo-mavili takımda kalıyor.

Karadeniz temsilcisinde adeta ikinci baharını yaşayan ve oynadığı futbolun yanı sıra gösterdiği karakterle kaptanlık görevi verilen Sosa, 2022'ye kadar sözleşme uzatacak.

YILLIK 3.2 MİLYON EURO

Kontratı Haziran 2020'de sona erecek olan Sosa, Trabzonspor'la anlaşma sağladı ve sezon sonundan geçerli olmak üzere 2 yıl daha takımında kalacak.

Yıllık 3.2 milyon euro kazanan Sosa'nın, aynı rakam üzerinden anlaşma sağladığı öğrenildi. Arjantinli orta saha oyuncusunun kontratında, bonus maddeleri ise bulunmuyor.

Trabzonspor, Sosa'nın sözleşmesini uzattığını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

2017-2018 sezonunun devre arasında Milan'dan transfer edilen Sosa, bugüne kadar Trabzonspor formasıyla 74 resmi maça çıktı.

Bu karşılaşmaların 65'inde 11'de olan Arjantinli maestro, 8 gol atarken 10 da asist yaptı. Yıldız orta saha, bu sezon sakatlıklardan dolayı sıkıntı çeken Fırtına'da tek bir lig maçı bile kaçırmadı.