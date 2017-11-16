Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından top kapma çalışması yaptı.

MİDE SPAZMI GEÇİRDİ

Mide spazmı geçirdiği bildirilen Sosa, antrenmana katılmadı. Mustafa Akbaş ise takımdan ayrı olarak yan sahada çalıştı.

Slovakya Milli Takım kampından dönen Jan Durica, Matus Bero ve Tomas Hubocan da çalışmada yer aldı. Bordo-mavililer, antrenmanı çift kale maç yaparak tamamladı. Öte yandan, antrenman sonrası Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok yan top çalışması yaptı.