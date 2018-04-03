Sosa: Başarı için zaman gerekli

Trabzonspor, 50. yılında şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Sosai, Burak Yılmaz gibi maliyetli transferler yapan Karadeniz ekibi şampiyonluk yarışından koptu, Avrupa kupalarını hedefliyor.

Sezon başında takıma katılan Sosa, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, başarısızlığın nedenlerini anlatırken, zamana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİ BİZDE"

Çok iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirten Arjantinli futbolcu, şöyle konuştu; "Futbolda yeni kurulan takımların hemen büyük başarılar kazanmasının garantisi yok. Oyuncuların birbirine alışması gerekiyor. Saha dışındaki karakterlerinin bile alışması zaman alabiliyor. Biz bu süreci büyük ölçüde atlattığımızı düşünüyorum. Oyuncuları tek tek ele aldığımızda belki de ülkenin en iyileri bizde. Hem gençlerin hem de tecrübelilerin büyük potansiyele sahip olduklarını ve büyük işler başarabileceklerini görüyoruz.





Bu takımın zamana ihtiyacı vardı. Ben de ilk geldiğimde oyunculara, takıma ve şehre alışmakta zorluk çektim. Bu normal bir geçiş sürecidir. Bu süreci tamamladığımızı düşünüyorum. Artık saha içindeki oyunumuz ve aldığımız sonuçlarla birlikte bunun fark edildiğini düşünüyorum. Genelde bu kadar yetenekli ve büyük oyuncuyu buluşturduğunuzda bazı sorunların ortaya çıkması muhtemeldir. Çünkü futbolun içinde gelişen, kişilik çatışmaları ve birçok şey olabilir. Bizim takımımızda bu yok. Bu durum beni çok mutlu ediyor."