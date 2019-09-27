Sosa: Beşiktaş maçına özel hazırlanıyoruz

Trabzonspor undefined 'un takım kaptanı Jose Sosa, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecekleri maça odaklandıklarını belirterek, "Beşiktaş maçına özel bir konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Bu maçta eğer iyi bir sonuç ve galibiyet alabilirsek taraftarımıza mutluluk hediye edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar." dedi.

Bordo-mavili ekibin antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Sosa, ligde Beşiktaş ile yapacakları maçı kazanıp yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

"ÖZEL BİR KONSANTRASYONLA HAZIRLANIYORUZ"

Beşiktaş maçına odaklandıklarını kaydeden Arjantinli futbolcu, "Gerçekten çok özel çalışma gerektiren bir hafta içindeyiz. Özel bir konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Tüm takım bu maça odaklanmış durumda. Bu maçta eğer iyi bir sonuç ve galibiyet alabilirsek taraftarımıza mutluluk hediye edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bunu hak ediyorlar." diye konuştu.

Sosa, lige iyi başlayamadıklarını dile getirerek, "Ancak önemli olan nasıl bitirdiğinizdir. Bu, uzun bir yol. Biz de bu uzun yolda belki iyi başlayamadık ama yolun sonuna daha çok var. Oynayacağımız çok fazla maç var. Bizim açımızdan da diğer bütün takımlar açısından da uzun bir yol olacak, kolay bir yol olmayacak. Herkes için lig zor başladı. Biz de istediğimiz gibi başlayamadık ama yolun sonunu iyi getirebiliriz, bu da bizim elimizde." ifadelerini kullandı.