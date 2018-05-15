Sosa, Beşiktaş'a gelmek için fedakarlığa hazır

Transfer çalışmalarını bir süredir büyük gizlilik içerisinde sürdüren Beşiktaş'ta, Burak Yılmaz'dan sonra gündeme gelen bir başka Trabzonsporlu oyuncu Jose Sosa oldu.

Bordo-mavili forma altında bekleneni veremeyen 32 yaşındaki Arjantinli oyuncunun, Beşiktaş'a geri dönmek istediğini dolaylı olarak siyah-beyazlı yöneticilere ilettiği ortaya çıktı. Yüksek maliyeti nedeniyle Trabzonspor Yönetimi'nin yollarını ayırmadığı düşündüğü Sosa'nın, Başkan Fikret Orman ve Teknik Direktör Şenol Güneş'in onay vermesi halinde yıllık ücretine büyük bir indirime gitmeyi göze aldığı aktarıldı.

Trabzon'da yıllık 3,3 milyon euro alan Arjantinli futbolcunun, 2 milyon euroya Beşiktaş'a imza atmaya sıcak baktığı vurgulandı.

ŞENOL GÜNEŞ MESAFELİ

Burak Yılmaz ve Jose Sosa konusunda Trabzonspor ile arasını bozmak istemeyen Başkan Fikret Orman'ın ise "Hiçbir kulübün maddi sıkıntılarından yararlanarak oyuncu transfer etmek istemiyorum. Bize gelmek isteyen her kim olursa olsun kulüpleriyle sorunlarını çözmüş ve anlaşma sağlamış bir şekilde gelmeli" dediği bildirildi.

Burak Yılmaz'a Jose Sosa'dan daha sıcak bakan Beşiktaşlı yöneticilerin büyük çoğunluğunun ise Arjantinli futbolcunun yerine daha genç ve daha kaliteli bir orta saha alınmasını istediği ifade edildi. Sosa ve Burak Yılmaz konusunda son kararı ise Teknik Direktör Şenol Güneş verecek.

Kulüpten sızan haberlere göre Milan'a gitmek için antrenmanlara çıkmadığı dönemde Şenol Güneş ile Sosa'nın arasının bozulduğu ve bu nedenle siyah-beyazlı teknik adamın, yetenekli oyuncunun dönüşüne onay vermeyebileceği kaydedildi.

TARAFTAR TEPKİLİ

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Sosa transferine sosyal medyadan tepki gösterdi. Sosyal medyada yorum yapan birçok taraftarın, terörü bahane ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan ancak 1 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen Arjantinli futbolcunun yeniden transfer edilmesini istemediği görüldü.