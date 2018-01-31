Sosa: Bu formayla tarih yazmayı diliyorum

Trabzonspor'da forma giyen Arjantinli yıldız Jose Sosa, bordo-mavili takımda olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

TARİH YAZMAYI DİLİYORUM

Deneyimli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün transfer döneminin sona ermesiyle Trabzonspor taraftarını selamlamak ve bu kulübün yüzde yüz oyuncusu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu formayla hep birlikte yeni ve başarılı bir tarih yazmayı diliyorum. Bu vesileyle herkesin 2018 yılını kutluyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz her yer Trabzon” ifadelerine yer verdi.