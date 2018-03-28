Sosa: Galatasaray'ı bana bırakın

Trabzonspor'da gözler bu hafta oynanacak Galatasaray maçına çevrildi.

Galatasaray deplasmanından iyi bir sonuçla ayrılmayı planlanan Trabzonspor'da hazırlıklar devam ederken Jose Sosa, Galatasaray'a meydan okudu.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM G.SARAY'I BANA BIRAKIN"

Bordo-mavili takıma geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Jose Sosa, Galatasaray maçına son derece hırslı çalışıyor.

Rıza Çalımbay'ın da bu önemli maçta en önemli kozlarından biri olacak olan Sosa, Rıza Çalımbay ile yaptığı görüşmede hocasına, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu derbinin önemini biliyorum. Benden beklentileri bu zamana kadar karşıyalamadım, bunun farkındaydım. Ancak Galatasaray derbisi farklı olacak. Bu maça var gücümle çalışıyorum. Galatasaray'ı bana bırakın" diyerek hocasına garanti verdi.

"SANA ÇOK İŞ DÜŞECEK KALİTENİ GÖSTER"

Rıza Çalımbay ise Sosa ile yaptığı görüşmede, "Gerek rakibin ataklarını karşılamada, gerekse hücuma katkı sağlama açısından bu maçta sana çok iş düşecek. Kaliteni sahaya yansıt ve liderlik özelliğini ortaya koy. Senin sahadaki duruşun ve üretkenliğin bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.