Sosa, Trabzon'da parlıyor

Gaziantep'i 4-1 yenen Trabzonspor şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bordo-mavili ekip eksiklerine rağmen oynadığı futbolla alkış alırken, en dikkat çeken isim ise 34 yaşındaki Sosa oldu.

İKİNCİ BAHARINI YAŞIYOR

Özellikle Ünal Karaman'ın gelişinden sonra daha fazla sorumluluk alan, özel hayatında dikkat eden ve karakteriyle takım kaptanlığına getirilen Sosa, geçen sezon yakaladığı çıkışı sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen müthiş bir profesyonellik örneği gösteren Arjantinli futbolcu, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Takıma ağabeylik yapan Sosa, şehri de oldukça sahiplendi ve adeta bir Trabzonlu oldu.

Dün kazanılan Gaziantep maçında uzaklardan şahane bir gol atan Sosa, galibiyeti kızlarıyla birlikte kutladı. Kızlarına Türk bayrağı veren Sosa, taraftarları selamladı.

Öte yandan Sosa bu kez Trabzonspor formasıyla 14 maça çıkarken 3 gol atıp 4 asist yaptı.