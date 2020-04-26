Sosa: Türkiye'de koronavirüs korkumuz olmadı

Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve kulüple görüşmelerini sürdüren Jose Sosa, TNT Sports'un sorularını yanıtladı.

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Arjantinli yıldız, ''Türkiye'de salgından yana bir korkumuz olmadı'' ifadelerini kullandı.

''TÜRKİYE, KORONAYA FAZLASIYLA HAZIRDI''

Koronavirüsün ülkeye geç geldiğini belirten Sosa, ''Türkiye’de şanslıyız. Salgın, Arjantin’de olduğu gibi Türkiye’ye de geç geldi. Avrupa’daki gibi engellenmesi zor olmadı. 1 maç seyircisiz oynadık ve lige ara verdik. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye’de salgından yana bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna zaten fazlasıyla hazırdı.'' ifadelerini kullandı.

''KONUŞURSAM, KULÜPLE SORUN YAŞARIM''

Geleceğiyle ilgili durumun ise belirsizliğini koruduğunu söyleyen Sosa, “Tüm bu yaşananlardan sonra ne olacak bilmiyorum. Her yerde koronavirüs sorunu var. FIFA’nın sözleşmeleri lig bitimine kadar uzatacağına dair görüşler var. Çünkü benim durumumda pek çok futbolcu bulunuyor. Kontratımın son dönemi içindeyim. Şimdi konuşursam, kulüple sorun yaşayabilirim.” dedi.