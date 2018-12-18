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Sosa ve Toure'nin son durumu

Beşiktaş maçında sakatlanan Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Sosa, 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak.

Sosa ve Toure'nin son durumu
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Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışında büyük pay sahibi olan Sosa'dan bordo-mavili ekibe kötü haber.

SOSA 4-6, TOURE 2-3 HAFTA YOK

Beşiktaş'la oynanan ve 2-2 sona eren lig maçında Atiba'yla girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Sosa ile Toure'nin durumu netleşti. Deneyimli futbolcu Sosa'nın 4-6 hafta, Zargo Toure'nin ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Gelecek hafta oynanacak maçların ardından lig devre arasına girecek. İki futbolcunun da ikinci devreye yetişmesi bekleniyor.

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