Sosa ve Toure'nin son durumu

Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışında büyük pay sahibi olan Sosa'dan bordo-mavili ekibe kötü haber.
SOSA 4-6, TOURE 2-3 HAFTA YOK
Beşiktaş'la oynanan ve 2-2 sona eren lig maçında Atiba'yla girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Sosa ile Toure'nin durumu netleşti. Deneyimli futbolcu Sosa'nın 4-6 hafta, Zargo Toure'nin ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Gelecek hafta oynanacak maçların ardından lig devre arasına girecek. İki futbolcunun da ikinci devreye yetişmesi bekleniyor.