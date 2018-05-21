Sosa beklentileri karşılayamadı

Trabzonspor'un sezon başında Milan'dan önce kiraladığı, devre arasında da 4.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Sosa tam bir hayal kırıklığı oldu.

TOPLAMDA 7.7 MİLYON EURO HARCANDI

Bordo-mavili ekipten yıllık 3.2 milyon euro kazanan Arjantinli, sezonu gol atamadan tamamlarken, sadece 2 asistlik katkı ile tamamladı. 50. yılda sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yüksek maliyetli isimleri transfer eden Trabzonspor'un başarısız olmasında en önemli faktörlerden biri de Sosa'nın etkisiz oyunu oldu.

YOLLAR AYRILACAK

Sosa'nın yüksek maliyeti ve takıma bir türlü uyum sağlayamaması nedeniyle talibi çıkarsa gönderileceği konuşuluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Sosa'nın maliyetini karşılayamayacaklarını ve takımdan göndermek zorunda olduklarını ifade etmişti.

Profesyonel futbolcu giderlerini 180 milyon TL'den 80-90 milyon TL seviyesine çekmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, Sosa ve menajeriyle görüşerek ayrılığın yollarını arayacak.