Sosa'nın yeni adresi Başakşehir

Kaptan Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini bir yıl daha uzatan İstanbul ekibi, transferde atağa kalktı.

BAŞAKŞEHİR KİRALAYACAK

Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın ulaştığı bilgiye göre turuncu-lacivertliler, Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözle bakılan Sosa ile yapılan görüşmelerde her konuda anlaşmaya vardı.

Transferin kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımda yıllık 3.5 milyon euroyu bulan bir maliyeti olan Sosa'dan indirim istenmiş, ancak Arjantinli yıldız bunu kabul etmemişti.

Trabzonspor'un beklediği bonservis bedellerini de bulamaması nedeniyle maliyetinden kurtulmak için Sosa'yı Başakşehir'e kiralamayı kabul ettiği gelen haberler arasında. Tarafların görüşmeleri kısa süre içerisinde resmiyete dökmeleri bekleniyor.