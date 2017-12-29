Sosa'ya son uyarı

11 maçlık yenilmezlik serisi ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, kupadaki Konyaspor mağlubiyeti ile 2017'ye veda etti. Sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Fırtına'da, hiçbir oyuncu gösterdiği performansla sınıfı geçemedi.

SOSA TEL TEL DÖKÜLDÜ

Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Arjantinli yıldız Jose Sosa, 90 dakika boyunca sahada tel tel dökülürken, maçın ardından da eleştiri oklarınının hedefi oldu.

CİDDİ ŞEKİLDE UYARILACAK

Bordo-Mavili yönetim, isteksiz görüntüsüyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncuyu, devre arası kampında ciddi bir şekilde uyaracak.