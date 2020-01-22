Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle "Sabaha kadar buradayız" sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, büyük ilgi görüyor.

Videonun kısa sürede binlerce paylaşılmasıyla tanınır hale gelen ve geçimini sokakta simit satarak sağlayan Yaşin, o gün yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

Yaşin, "15 yaşımdan beri simit işindeyim. Simit fırınında çalıştım, boyacılık yaptım, dağıtıcılık yaptım, kömür çektim. Alnımın teriyle çalıştım. Sonra Sivasspor'un peşine düştüm. Sivasspor'un Beşiktaş maçını izledim meydanda. Baktım kalabalık vardı, aralarına katıldım ve ben de sabaha kadar bekleyeceğimi söylemek istedim. Yönetime, Mecnun Başkanıma teşekkür ediyorum. Başkanımla, futbolcularla ve hocalarımla görüşmek istiyorum." dedi.

Sosyal medyada gündem olan Sivaslı sözünü tuttu - VİDEO

SABAHA KADAR UYUTMADILAR

Sivas'ın çocuğu olduğunu belirten Yaşin, "O videodan sonra çok fazla arayan oldu. Ankara, İzmir, Bursa gibi illerden çok arayan oldu. Sabaha kadar beni uyutmadılar." şeklinde konuştu.

Sivasspor'un bu sene şampiyon olmasını çok istediğini belirten Ahmet Yaşin, "Sivasspor çok iyi gidiyor. Rıza Hocamız bu sene şampiyonluğu kazandıracak bize inşallah. Başkanımızla, takımımızla gurur duyuyoruz. Yeter ki bu sene Anadolu takımlarından bir şampiyon çıksın. Sivas halkına teşekkür ederim. O gün Beşiktaş galibiyetinden dolayı çok coşmuştuk. Sabah 06.30'a kadar bekledim. Sadece ben kaldım, sabaha kadar bekledim ve sözümü tuttum." ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN DA ONU TAKLİT ETTİ

Öte yandan Ahmet Yaşin'in ilgi çeken videodaki sözleri Sivassporlu futbolcuların da diline düştü. Takımın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş'ın da antrenman öncesinde, Yaşin'in sözlerini tekrarladığı görüntüleri büyük ilgi çekti.